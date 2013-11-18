Mezgit Kokoreç

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mezgit filetoyu incecik kıyın. Zeytinyağını bir tavaya alıp mezgit, kıyılmış sivri biber, karides ve kalamarı üzerine ekleyip, 2 dakika kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi de karışıma ekleyip, 1 dakika daha kavurmaya devam edin.En son kekik, tuz ve karabiber katıp, karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.