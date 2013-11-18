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Mezgit Kokoreç

Mezgit Kokoreç
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet mezgit balığı filetosu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 adet sivri biber

100 gram karides

2 adet halka kalamar

1 adet küçük boy domates

1 çay kaşığı kekik

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Mezgit filetoyu incecik kıyın. Zeytinyağını bir tavaya alıp mezgit, kıyılmış sivri biber, karides ve kalamarı üzerine ekleyip, 2 dakika kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi de karışıma ekleyip, 1 dakika daha kavurmaya devam edin.En son kekik, tuz ve karabiber katıp, karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.
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