Mezgit Pane

Ayıklayıp bonfile şeklinde dövülmüş mezgitleri önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve en son galeta ununa bulayıp kızgın zeytinyağında kızartın. Havucu haşlayıp kornişon turşuyla birlikte zar büyüklüğünde doğrayın. İçine mayonez, kapari ve ince kıyılmış dereotunu katarak karıştırın. Hazırladığınız sosu küçük bir kase içine alarak balıkla beraber servis yapın.