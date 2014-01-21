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Mezgit Pane

Mezgit Pane
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram mezgit

1 çay bardağı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı galeta unu

Kızartmak için:

Zeytinyağı

Tartar sos için:

1 adet küçük boy havuç

1 adet kornişon turşu

2 çorba kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı kapari

4 dal dereotu

YAPILIŞI

Ayıklayıp bonfile şeklinde dövülmüş mezgitleri önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve en son galeta ununa bulayıp kızgın zeytinyağında kızartın. Havucu haşlayıp kornişon turşuyla birlikte zar büyüklüğünde doğrayın. İçine mayonez, kapari ve ince kıyılmış dereotunu katarak karıştırın. Hazırladığınız sosu küçük bir kase içine alarak balıkla beraber servis yapın.

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