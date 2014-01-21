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Mezgit Simit

Mezgit Simit
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram mezgit

1 çay bardağı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı susam

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Garnitür için:

1 adet patlıcan

1 diş sarımsak

1 çorba kaşığı limon suyu

1 adet yumurta sarısı

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI

Ayıkladığınız balıkları bir parmak uzunluğunda doğrayın. Doğradığınız dilimleri halka haline getirin. Halkaları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, en son susama batırıp kızgın yağda her iki tarafını da kızartın. Garnitür için patlıcanı közleyin. Kabuklarını soyduktan sonra bir çatal yardımıyla ezin. Ezdiğiniz patlıcanı, ince kıyılmış sarımsak, limon suyu, yumurta sarısı, zeytinyağı ve tuzu, derin bir tencerenin içinde çırpma teliyle 5 dakika çırpın. Tencereyi ocağa oturtup kısık ateşte 4-5 dakika daha çırpın. Hazırladığınız garnitürü servis tabağına yayıp, üzerine kızarttığınız halka mezgitleri dizin ve sıcak olarak servis yapın.

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