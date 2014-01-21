Mezgit Turşusu

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300 gram mezgit
Sos için:
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 çorba kaşığı elma sirkesi
Yarım çay kaşığı toz kırmızıbiber
Yarım çay bardağı limon suyu,
tuz
Üzerine:
1 çorba kaşığı soya filizi
YAPILIŞI
Mezgitlerin filetosunu çıkarıp, çok ince dilimleyin. Kayık bir tabağın içinde zeytinyağı, 2 çorba kaşığı elma sirkesi, yarım çay kaşığı toz kırmızıbiber, tuz ve limon suyunu karıştırarak bir sos elde edin. Mezgit dilimlerini bu sosun içine yerleştirip buzdolabında 3 saat beklettikten sonra servis yapabilirsiniz.