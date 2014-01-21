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Mezgit Turşusu

Mezgit Turşusu
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram mezgit

Sos için:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 çorba kaşığı elma sirkesi

Yarım çay kaşığı toz kırmızıbiber

Yarım çay bardağı limon suyu,

tuz

Üzerine:

1 çorba kaşığı soya filizi

YAPILIŞI

Mezgitlerin filetosunu çıkarıp, çok ince dilimleyin. Kayık bir tabağın içinde zeytinyağı, 2 çorba kaşığı elma sirkesi, yarım çay kaşığı toz kırmızıbiber, tuz ve limon suyunu karıştırarak bir sos elde edin. Mezgit dilimlerini bu sosun içine yerleştirip buzdolabında 3 saat beklettikten sonra servis yapabilirsiniz.

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