Mezgit Turşusu

Mezgitlerin filetosunu çıkarıp, çok ince dilimleyin. Kayık bir tabağın içinde zeytinyağı, 2 çorba kaşığı elma sirkesi, yarım çay kaşığı toz kırmızıbiber, tuz ve limon suyunu karıştırarak bir sos elde edin. Mezgit dilimlerini bu sosun içine yerleştirip buzdolabında 3 saat beklettikten sonra servis yapabilirsiniz.