DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Mezgitli İçli Köfte

Mezgitli İçli Köfte

Mezgitli İçli Köfte
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İç harç için:

1 adet mezgit fileto

8 adet mantar

1 adet kırmızı biber

1 adet sivri biber

1 dal taze soğan

Tuz

Karabiber

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

Nane

Fesleğen

Kekik

Dış harç için:

250 gram köftelik bulgur

1 adet patates

1 adet yumurta

100 gram kıyma

1 su bardağı ılık su



Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Öncelikle iç harç için balık, mantar, kırmızı biber, sivri biber ve taze soğanı incecik kıyın. Tavaya aldığınız tereyağında kıydığınız malzemeyi soteleyin. Ceviz, nane, fesleğen, kekik, tuz ve karabiberi ekleyip, 1-2 dakika daha soteledikten sonra tavayı ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Dış harç için yoğurma kabına köftelik bulgur, rendelenmiş patates, yumurta ve kıymayı koyun. Üzerine ılık suyu ekleyin ve 10 dakika bekletin. Daha sonra tüm malzemeyi yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde inceltin. Ortasına iç harçtan koyup, kapatın ve yuvarlayarak şekil verin. Kalan malzeme ile aynı şekilde köfteler hazırlayın. Kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık
Deniz Ürünlü Yahni
Deniz Ürünlü Yahni
Kalamarlı Börek
Kalamarlı Börek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN