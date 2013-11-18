Mezgitli İçli Köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle iç harç için balık, mantar, kırmızı biber, sivri biber ve taze soğanı incecik kıyın. Tavaya aldığınız tereyağında kıydığınız malzemeyi soteleyin. Ceviz, nane, fesleğen, kekik, tuz ve karabiberi ekleyip, 1-2 dakika daha soteledikten sonra tavayı ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Dış harç için yoğurma kabına köftelik bulgur, rendelenmiş patates, yumurta ve kıymayı koyun. Üzerine ılık suyu ekleyin ve 10 dakika bekletin. Daha sonra tüm malzemeyi yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde inceltin. Ortasına iç harçtan koyup, kapatın ve yuvarlayarak şekil verin. Kalan malzeme ile aynı şekilde köfteler hazırlayın. Kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Sıcak servis yapın.