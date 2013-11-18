Mezgitli İçli Köfte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
İç harç için:
1 adet mezgit fileto
8 adet mantar
1 adet kırmızı biber
1 adet sivri biber
1 dal taze soğan
Tuz
Karabiber
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay bardağı dövülmüş ceviz
Nane
Fesleğen
Kekik
Dış harç için:
250 gram köftelik bulgur
1 adet patates
1 adet yumurta
100 gram kıyma
1 su bardağı ılık su
Kızartmak için:
Sıvı yağ
YAPILIŞI
Öncelikle iç harç için balık, mantar, kırmızı biber, sivri biber ve taze soğanı incecik kıyın. Tavaya aldığınız tereyağında kıydığınız malzemeyi soteleyin. Ceviz, nane, fesleğen, kekik, tuz ve karabiberi ekleyip, 1-2 dakika daha soteledikten sonra tavayı ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Dış harç için yoğurma kabına köftelik bulgur, rendelenmiş patates, yumurta ve kıymayı koyun. Üzerine ılık suyu ekleyin ve 10 dakika bekletin. Daha sonra tüm malzemeyi yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde inceltin. Ortasına iç harçtan koyup, kapatın ve yuvarlayarak şekil verin. Kalan malzeme ile aynı şekilde köfteler hazırlayın. Kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Sıcak servis yapın.