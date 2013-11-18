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Mezgitli Lagos Lokumu

Mezgitli Lagos Lokumu
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg mezgit

1 kg lagos

8 adet mantar

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı

zeytinyağı

Tuz

karabiber

pul biber

Üzerine:

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Mezgitten fileto çıkarın ve ince kıyın. Mantar ve sarımsağı da kıyıp, mezgitle karıştırın. Zeytinyağını bir tavaya alıp, karışımı 1-2 dakika soteleyin, baharatı ekleyip, ılınmaya bırakın. Lagostan fileto çıkarın ve hafif inceltin. Fileto lagosların içine mezgitli iç harcı paylaştırın ve rulo şeklinde sarın. Orta büyüklükte bir güvecin içine yerleştirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Sıcak olarak

PÜF NOKTASI

Lagos balığı: Beyaz etli olan bu balık genellikle yağsız olup, sindirimi kolaydır.
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