Mezgitli Lagos Lokumu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mezgitten fileto çıkarın ve ince kıyın. Mantar ve sarımsağı da kıyıp, mezgitle karıştırın. Zeytinyağını bir tavaya alıp, karışımı 1-2 dakika soteleyin, baharatı ekleyip, ılınmaya bırakın. Lagostan fileto çıkarın ve hafif inceltin. Fileto lagosların içine mezgitli iç harcı paylaştırın ve rulo şeklinde sarın. Orta büyüklükte bir güvecin içine yerleştirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Sıcak olarak