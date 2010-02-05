Mezgitli İslim Kebabı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mezgiti ayıklayıp, kılçığını çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Patlıcanı alacalı soyup, uzunlamasına dilimleyin. Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin ve suyunu sıkın. Daha sonra patlıcan dilimlerini sıvı yağda kızartın. 2 dilim patlıcanı (+) şeklinde üst üste koyun ve ortasına küp doğranmış mezgit yerleştirip sarın. Ters çevirip orta büyüklükte bir güveç kabına koyun. Kalan patlıcan dilimlerini de aynı şekilde hazırlayın. Diğer taraftan krema ve köriyi bir tavaya alın ve 2-3 dakika kaynatın. Hazırladığınız sosu balıklı islim kebabının üzerine döküp, ince doğranmış domates ve sivri biberi yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8-10 dakika pişirin ve sıcak olarak servis yapın.