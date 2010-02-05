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Mezgitli İslim Kebabı

Mezgitli İslim Kebabı
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet mezgit

2 adet patlıcan

2'şer adet domates ve sivri biber

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Sos için:

3 çorba kaşığı krema

1 çay kaşığı köri

YAPILIŞI

Mezgiti ayıklayıp, kılçığını çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Patlıcanı alacalı soyup, uzunlamasına dilimleyin. Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin ve suyunu sıkın. Daha sonra patlıcan dilimlerini sıvı yağda kızartın. 2 dilim patlıcanı (+) şeklinde üst üste koyun ve ortasına küp doğranmış mezgit yerleştirip sarın. Ters çevirip orta büyüklükte bir güveç kabına koyun. Kalan patlıcan dilimlerini de aynı şekilde hazırlayın. Diğer taraftan krema ve köriyi bir tavaya alın ve 2-3 dakika kaynatın. Hazırladığınız sosu balıklı islim kebabının üzerine döküp, ince doğranmış domates ve sivri biberi yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8-10 dakika pişirin ve sıcak olarak servis yapın.
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