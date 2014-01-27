Midye Buğulama

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Midyeleri soğuk suda iyice yıkayın. 2 su bardağı su, soğan, havuç, sarımsak, tane karabiber, buket garni ile birlikte tencereye koyup, ağır ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp, 5 dakika kadar kısık ateşte bırakın. Midyeler açılıncaya kadar tencereyi hafifçe sallayın. Sonra servis tabağına sıralayın ve sıcak tutun. Tenceredeki suyu yarı yarıya azalıncaya kadar kaynatın. Tuz, kıyılmış maydanoz, krema ve yumurta sarısını ilave edip, ağır ateşte sık sık karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Sosu midyelerin üzerine dökerek, hemen servis yapın.