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Sofra / Deniz Ürünleri / Midye Buğulama

Midye Buğulama

Midye Buğulama
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

40 adet midye

2 su bardağı su

10 adet ince kıyılmış arpacık soğan

1 adet ince kıyılmış havuç

10 diş dövülmüş sarımsak

10 adet tane karabiber

Buket garni (birbirine bağlanmış defne yaprağı, maydanoz, adaçayı, biberiye otu, kekik)

1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

3 çorba kaşığı krema

2 adet yumurtanın sarısı

Tuz

YAPILIŞI

Midyeleri soğuk suda iyice yıkayın. 2 su bardağı su, soğan, havuç, sarımsak, tane karabiber, buket garni ile birlikte tencereye koyup, ağır ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp, 5 dakika kadar kısık ateşte bırakın. Midyeler açılıncaya kadar tencereyi hafifçe sallayın. Sonra servis tabağına sıralayın ve sıcak tutun. Tenceredeki suyu yarı yarıya azalıncaya kadar kaynatın. Tuz, kıyılmış maydanoz, krema ve yumurta sarısını ilave edip, ağır ateşte sık sık karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Sosu midyelerin üzerine dökerek, hemen servis yapın.
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