Midye Dolma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Midyeleri kabuklarıyla birlikte derin bir kapta soğuk suya koyun. Yarım çay bardağı sirke ekleyip, 30 dakika bekletin. İyice yıkayın. İki kabuğunun arasında olan yosunları ince ağızlı bir bıçakla temizleyin. Zeytinyağını tavaya alıp küp doğranmış soğanları iyice pembeleşene kadar kavurun. Yıkanmış 2 su bardağı pirinci ilave edin. Pirinçler beyazlaşıp tane tane olana kadar kavurun. Malzemenin kalanını da ilave edin ve şöyle bir-iki çevirip soğumaya bırakın. Midyelerin bir yüzünü doldurup kapatın. Tencereye ağızları yukarı gelecek şekilde ve sıkıştırarak dizin. Üzerini geçecek kadar soğuk su koyun ve orta ateşte kaynayana kadar pişirin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 20 dakika daha tutup ocaktan alın. Soğuyana kadar ağızları açılmadan dinlendirin. Servis yaparken açın ve limon sıkarak ikram edin.