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Midye Dolması

Midye Dolması
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

30 adet kabuklu dolmalık midye

3 su bardağı zeytinyağı

2 kg beyaz kuru soğan

2 su bardağı osmancık pirinç

2 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çorba kaşığı nane

1 demet dereotu

2 çorba kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz şeker

Midyeler için:

Yarım çay bardağı sirke

YAPILIŞI

Midyeleri kabuklarıyla birlikte derin bir kapta soğuk suya koyun. Yarım çay bardağı sirke ekleyip 30 dakika bekletin. İyice yıkayın. İki kabuğunun arasında olan yosunları ince ağızlı bir bıçakla temizleyin. Zeytinyağını tavaya alıp küp doğranmış soğanları iyice pembeleşene kadar kavurun. Yıkanmış 2 su bardağı pirinci ilave edin. Pirinçler beyazlaşıp tane tane olana kadar kavurun. Malzemenin kalanını da ilave edin ve şöyle bir-iki çevirip soğumaya bırakın. Midyelerin bir yüzünü doldurup kapatın. Tencereye ağızları yukarı gelecek şekilde ve sıkıştırarak dizin. Üzerini geçecek kadar soğuk su koyun ve orta ateşte kaynayana kadar pişirin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 20 dakika daha tutup ocaktan alın. Soğuyana kadar ağızları açılmadan dinlendirin. Servis yaparken açın ve limon sıkarak ikram edin.

PÜF NOKTASI

Pişirme sırasında, midyelerin ağızları yukarıda, tamamen kapalı ve iyice sıkıştırılmış olarak tencereye konmalı. Böyle olmazsa içleri boşalır. Eğer iyice sıkıştıramıyorsanız pamuk ipliği ile bağlayıp pişirebilirsiniz.
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