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Midye Dolması

Midye Dolması
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet midye

2 çorba kaşığı pirinç

1 çay kaşığı dolmalık fıstık

1 çay kaşığı kuş üzümü

1 çorba kaşığı ince kıyılmış soğan

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Yenibahar

Karabiber

Tarçın

Tuz

YAPILIŞI

Öncelikle ince kıyılmış soğanı yağda kavurun. Daha sonra dolmalık fıstığı ilave edip, kavurmaya devam edin. Pirinci ve kuş üzümünü ekleyin. Bir-iki kez karıştırıp, baharatları ve tuzu ilave edin. Daha sonra iç malzemesini ocaktan alın. Ayrı bir yerde midyeleri hafifçe haşlayın. Her bir iç midyeyi, bir miktar dolma içiyle karıştırıp, midye kabuklarının içine doldurun. Yeşillikle ve limonla servis yapın.

PÜF NOKTASI

Midye, temizlenmiş ve ayıklanmış olarak balıkçılara sipariş edilebilir. Porsiyonları midye ve kişi sayısına göre arttırabilirsiniz.
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