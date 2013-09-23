Midye Dolması

Öncelikle ince kıyılmış soğanı yağda kavurun. Daha sonra dolmalık fıstığı ilave edip, kavurmaya devam edin. Pirinci ve kuş üzümünü ekleyin. Bir-iki kez karıştırıp, baharatları ve tuzu ilave edin. Daha sonra iç malzemesini ocaktan alın. Ayrı bir yerde midyeleri hafifçe haşlayın. Her bir iç midyeyi, bir miktar dolma içiyle karıştırıp, midye kabuklarının içine doldurun. Yeşillikle ve limonla servis yapın.