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Midye Dolması (Moules Provencales)

Midye Dolması (Moules Provencales)
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

36 adet haşlanmış midye

1 adet soğan

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 diş sarımsak

6 adet domates

1 çorba kaşığı kıyılmış fesleğen

2 su bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Midyelerin kabuklarını açıp, fırın tepsisine yerleştirin. Ayrı bir yerde kıyılmış soğan ve sarımsağı sıvı yağda soteleyin. Rendelenmiş domates ve fesleğen ilave edip, 10 dakika pişirin. Karışımı midyelerin içlerine pay edin. Üzerine kaşar peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşar peyniri eriyene dek pişirip, servis yapın.
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