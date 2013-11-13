Midye Dolması (Moules Provencales)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Midyelerin kabuklarını açıp, fırın tepsisine yerleştirin. Ayrı bir yerde kıyılmış soğan ve sarımsağı sıvı yağda soteleyin. Rendelenmiş domates ve fesleğen ilave edip, 10 dakika pişirin. Karışımı midyelerin içlerine pay edin. Üzerine kaşar peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşar peyniri eriyene dek pişirip, servis yapın.