Midye Salması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
25 adet iç midye
Yarım su bardağı zeytinyağı
2 adet kuru soğan
Yarım çorba kaşığı dolmalık fıstık
Yarım çorba kaşığı kuş üzümü
1 su bardağı pirinç
Bir buçuk su bardağı su
Yarım tatlı kaşığı toz şeker
Yeterince tuz
Yarım çorba kaşığı yenibahar
Yarım çay kaşığı tarçın
Yarım çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI
Midyeleri bol suyla yıkadıktan sonra suyunu süzün. Hafifçe haşlayın. Bir tencerede zeytinyağını hafifçe kızdırın. Rendelenmiş soğanı ve dolmalık fıstığı ekleyin. Renkleri değişmeye başladığında midyeleri ekleyin. 1-2 dakika daha kavurun. Ardından pirinci, kuş üzümünü ve bir buçuk su bardağı suyu ekleyin. İyice karıştırın. Toz şekeri ve yeterince tuzu ekleyin. Önce harlı, sonra üzerine kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak, pişirin. Ateşten indirdikten sonra üzerine baharatları serpin. Tencerenin üzerini temiz bir bezle örtün. Soğuyana dek bekletin. Soğuduktan sonra midye salmasını karıştırın. Soğuk servis yapın.