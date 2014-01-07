Midye Salması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Midyeleri bol suyla yıkadıktan sonra suyunu süzün. Hafifçe haşlayın. Bir tencerede zeytinyağını hafifçe kızdırın. Rendelenmiş soğanı ve dolmalık fıstığı ekleyin. Renkleri değişmeye başladığında midyeleri ekleyin. 1-2 dakika daha kavurun. Ardından pirinci, kuş üzümünü ve bir buçuk su bardağı suyu ekleyin. İyice karıştırın. Toz şekeri ve yeterince tuzu ekleyin. Önce harlı, sonra üzerine kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak, pişirin. Ateşten indirdikten sonra üzerine baharatları serpin. Tencerenin üzerini temiz bir bezle örtün. Soğuyana dek bekletin. Soğuduktan sonra midye salmasını karıştırın. Soğuk servis yapın.