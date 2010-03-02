Midye Dolma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Piyazlık doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Pirinci ilave ederek 10 dakika orta ateşte kavurun. Kuş üzümü, tarçın, dolma baharatı, tuz, toz şeker ve 2 su bardağı su ilave ederek pişmeye bırakın. Dolmalık fıstığı sıvı yağda pembeleştirin. Harca ekleyerek demlenmeye bırakın. Midyeleri temizleyip, içlerini açın. Suyunu süzdürün. Harca dereotunu ilave edip, harmanlayın. Midyelerin içine çok sıkışık olmayacak şekilde doldurun. Diğer midye kapağını üzerine kapatın. Düzgün şekilde tencereye dizip, üzerine bir tabak yerleştirin. Bir buçuk su bardağı sıcak su ilave ederek tencerenin kapağını kapatın. Midyeler suyunu çekene kadar pişmeye bırakın. Soğuk olarak servis yapın.