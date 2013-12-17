Midyeli Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
150 gram iç midye
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 dal taze soğan
1 diş sarımsak
2 dal nane
1 dal dereotu
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Pilav için:
200 gram risotto pirinci
3 çorba kaşığı tereyağı
1 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Pilav için pirinci tereyağında beyazlaşana dek kavurun. Üzerine su ekleyip, 4 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Ayrı bir yerde iç midyeyi zeytinyağında 4 dakika kavurun. Pirinci ilave edip, 3 dakika daha pişirin. Kıyılmış soğan, sarımsak, nane, dereotu, tuz ve karabiber ekleyip kısık ateşte 2 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.