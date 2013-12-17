Midyeli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pilav için pirinci tereyağında beyazlaşana dek kavurun. Üzerine su ekleyip, 4 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Ayrı bir yerde iç midyeyi zeytinyağında 4 dakika kavurun. Pirinci ilave edip, 3 dakika daha pişirin. Kıyılmış soğan, sarımsak, nane, dereotu, tuz ve karabiber ekleyip kısık ateşte 2 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.