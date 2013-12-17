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Midyeli Pilav

Midyeli Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yunan Mutfağı
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram iç midye

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 dal taze soğan

1 diş sarımsak

2 dal nane

1 dal dereotu

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Pilav için:

200 gram risotto pirinci

3 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Pilav için pirinci tereyağında beyazlaşana dek kavurun. Üzerine su ekleyip, 4 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Ayrı bir yerde iç midyeyi zeytinyağında 4 dakika kavurun. Pirinci ilave edip, 3 dakika daha pişirin. Kıyılmış soğan, sarımsak, nane, dereotu, tuz ve karabiber ekleyip kısık ateşte 2 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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