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Sofra / Deniz Ürünleri / Midyeli Tagliatelle

Midyeli Tagliatelle

Midyeli Tagliatelle
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

32 adet temizlenmiş iç midye (kabuklarını saklayın)

1 kahve fincanı zeytinyağı

Yarım su bardağı beyaz şarap

1 diş ince kıyılmış sarımsak

1 adet şerit doğranmış dolmalık biber

1 adet kırmızı biber

1 adet kabukları soyulup

Şerit doğranmış domates

4 adet şerit doğranmış taze soğan

1 su bardağı krema

1 çorba kaşığı ince kıyılmış maydanoz

Yarım çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı toz karabiber

500 gram hafif diri kalacak şekilde haşlanıp süzülmüş tagliatelle

YAPILIŞI

Midyeleri bol suda yıkayın. Kağıt havlu üzerinde kurulayın. Büyük bir tavaya yağı koyup kızdırın. Midyeleri ilave ederek, hızlı ateşte üç dakika tavayı sallayarak pişirin. Beyaz şarabı ekleyip çektirin. Ardından sarımsağı, şerit biberleri, domatesi birer dakika arayla ilave ederek bütün malzemeyi pişirin. Taze soğan ve kremayı ekleyin. 2 dakika daha pişirip, tuzu katın. Haşlanmış tagliatelle, kekik, kıyılmış maydanoz ve karabiberi ilave edip karıştırın. Tavayı birkaç kez sallayın. Tagliatelle'yi, midye kabuklarında servis yapın.
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