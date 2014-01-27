Midyeli Tagliatelle

Sofra Tarifi
MALZEMELER
32 adet temizlenmiş iç midye (kabuklarını saklayın)
1 kahve fincanı zeytinyağı
Yarım su bardağı beyaz şarap
1 diş ince kıyılmış sarımsak
1 adet şerit doğranmış dolmalık biber
1 adet kırmızı biber
1 adet kabukları soyulup
Şerit doğranmış domates
4 adet şerit doğranmış taze soğan
1 su bardağı krema
1 çorba kaşığı ince kıyılmış maydanoz
Yarım çay kaşığı kekik
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı toz karabiber
500 gram hafif diri kalacak şekilde haşlanıp süzülmüş tagliatelle
YAPILIŞI
Midyeleri bol suda yıkayın. Kağıt havlu üzerinde kurulayın. Büyük bir tavaya yağı koyup kızdırın. Midyeleri ilave ederek, hızlı ateşte üç dakika tavayı sallayarak pişirin. Beyaz şarabı ekleyip çektirin. Ardından sarımsağı, şerit biberleri, domatesi birer dakika arayla ilave ederek bütün malzemeyi pişirin. Taze soğan ve kremayı ekleyin. 2 dakika daha pişirip, tuzu katın. Haşlanmış tagliatelle, kekik, kıyılmış maydanoz ve karabiberi ilave edip karıştırın. Tavayı birkaç kez sallayın. Tagliatelle'yi, midye kabuklarında servis yapın.