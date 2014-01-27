Midyeli Tagliatelle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Midyeleri bol suda yıkayın. Kağıt havlu üzerinde kurulayın. Büyük bir tavaya yağı koyup kızdırın. Midyeleri ilave ederek, hızlı ateşte üç dakika tavayı sallayarak pişirin. Beyaz şarabı ekleyip çektirin. Ardından sarımsağı, şerit biberleri, domatesi birer dakika arayla ilave ederek bütün malzemeyi pişirin. Taze soğan ve kremayı ekleyin. 2 dakika daha pişirip, tuzu katın. Haşlanmış tagliatelle, kekik, kıyılmış maydanoz ve karabiberi ilave edip karıştırın. Tavayı birkaç kez sallayın. Tagliatelle'yi, midye kabuklarında servis yapın.