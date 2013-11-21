Mısır Unlu Tekir

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığı ayıkladıktan sonra ortasındaki kılçık kısmını çıkarın. Fesleğen ve maydanozu kıyıp, mısır unu, tuz ve karabiberle karıştırın. Tekirleri tek tek bu karışıma bulayın ve sıvı yağ gezdirilmiş bir tavaya yan yana gelecek şekilde izin. Alt yüzü kızardıktan sonra bir kapak yardımıyla ters çevirin ve diğer yüzünü de kızartın. Sıcak olarak servis yapın.