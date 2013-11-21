DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Mısır Unlu Tekir

Mısır Unlu Tekir

Mısır Unlu Tekir
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg tekir

2 su bardağı mısır unu

3-4 dal fesleğen

10 dal maydanoz

tuz

karabiber

Kızartmak için:



2-3 çorba kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Balığı ayıkladıktan sonra ortasındaki kılçık kısmını çıkarın. Fesleğen ve maydanozu kıyıp, mısır unu, tuz ve karabiberle karıştırın. Tekirleri tek tek bu karışıma bulayın ve sıvı yağ gezdirilmiş bir tavaya yan yana gelecek şekilde izin. Alt yüzü kızardıktan sonra bir kapak yardımıyla ters çevirin ve diğer yüzünü de kızartın. Sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık
Deniz Ürünlü Yahni
Deniz Ürünlü Yahni
Kalamarlı Börek
Kalamarlı Börek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN