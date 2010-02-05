Mısır Unlu Mezgit

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet mezgit
1 su bardağı mısır unu
Tuz
Kızartmak için:
Sıvıyağ
Brokolili kremalı sos için:
300 gram haşlanmış brokoli
3 çorba kaşığı krema
1 çorba kaşığı soya sosu
Tuz, karabiber, pul biber
YAPILIŞI
Mezgitleri ayıklayın ve kılçığını çıkarın. Tuzla karıştırılmış mısır ununa bulayıp, kızgın sıvı yağda kızartın. Sos için bir kasede krema, soya sosu, tuz, karabiber ve pul biberi karıştırın. Çiçeklerine ayrılmış ve haşlanmış brokoliyi sosun içine katın. Kızartılmış mısır unlu mezgiti sosla birlikte servis yapın.