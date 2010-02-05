Mısır Unlu Mezgit

Sofra Tarifi

4 adet mezgit 1 su bardağı mısır unu Tuz Kızartmak için: Sıvıyağ Brokolili kremalı sos için: 300 gram haşlanmış brokoli 3 çorba kaşığı krema 1 çorba kaşığı soya sosu Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Mezgitleri ayıklayın ve kılçığını çıkarın. Tuzla karıştırılmış mısır ununa bulayıp, kızgın sıvı yağda kızartın. Sos için bir kasede krema, soya sosu, tuz, karabiber ve pul biberi karıştırın. Çiçeklerine ayrılmış ve haşlanmış brokoliyi sosun içine katın. Kızartılmış mısır unlu mezgiti sosla birlikte servis yapın.