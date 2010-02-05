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Mısır Unlu Mezgit

Mısır Unlu Mezgit
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet mezgit

1 su bardağı mısır unu

Tuz

Kızartmak için:

Sıvıyağ

Brokolili kremalı sos için:

300 gram haşlanmış brokoli

3 çorba kaşığı krema

1 çorba kaşığı soya sosu

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Mezgitleri ayıklayın ve kılçığını çıkarın. Tuzla karıştırılmış mısır ununa bulayıp, kızgın sıvı yağda kızartın. Sos için bir kasede krema, soya sosu, tuz, karabiber ve pul biberi karıştırın. Çiçeklerine ayrılmış ve haşlanmış brokoliyi sosun içine katın. Kızartılmış mısır unlu mezgiti sosla birlikte servis yapın.
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