Mor Fesleğenli Somon

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Somon dilimlerini derin bir kaba alıp, üzerlerine sütü dökün. Bu şekilde 20 dakika bekleterek marine edin. Fırını 160 dereceye ayarlayın. Somonları sütten alıp, direk fırın tepsisine koyun ve fırına verin. 15 dakika sonra çıkartıp, üzerlerine zeytinyağı sürün ve kırmızıbiber, tuz, fesleğen serpip tekrar fırına verin. Yaklaşık 5 dakika pişirdikten sonra, sıcak olarak servis yapın.