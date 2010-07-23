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Sofra / Deniz Ürünleri / Moules Provencale

Moules Provencale

Moules Provencale
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

40 adet kabuklu midye

1 adet küçük boy soğan

4 adet domates

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı ince kıyılmış

taze fesleğen

1 dal kereviz sapı

1 çay kaşığı beyaz biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

Kabukları ve içi temizlenmiş midyeleri bir tencereye alın. Rendelenmiş soğan ve domatesi ekleyin. Sarımsak, fesleğen, ince kıyılmış kereviz sapı ve beyaz biber ilave edin. Zeytinyağını gezdirin. Tencerenin kapağını kapatın ve harlı ateşte 5-10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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