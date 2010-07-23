Moules Provencale

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabukları ve içi temizlenmiş midyeleri bir tencereye alın. Rendelenmiş soğan ve domatesi ekleyin. Sarımsak, fesleğen, ince kıyılmış kereviz sapı ve beyaz biber ilave edin. Zeytinyağını gezdirin. Tencerenin kapağını kapatın ve harlı ateşte 5-10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.