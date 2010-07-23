Moules Provencale

Sofra Tarifi
MALZEMELER
40 adet kabuklu midye
1 adet küçük boy soğan
4 adet domates
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı ince kıyılmış
taze fesleğen
1 dal kereviz sapı
1 çay kaşığı beyaz biber
Yarım çay bardağı zeytinyağı
YAPILIŞI
Kabukları ve içi temizlenmiş midyeleri bir tencereye alın. Rendelenmiş soğan ve domatesi ekleyin. Sarımsak, fesleğen, ince kıyılmış kereviz sapı ve beyaz biber ilave edin. Zeytinyağını gezdirin. Tencerenin kapağını kapatın ve harlı ateşte 5-10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.