Mozzarellalı Midye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Temizlenmiş midyeleri haşlayın ve suyunu süzün. Midye kabuklarını ikiye ayırın ve tepsiye dizin. Bir kasede tereyağı ile fesleğen, ince kıyılmış maydanoz, tuz, kişniş ve karabiberi karıştırın. Bu karışımı, midyelerin üzerini kapatacak şekilde paylaştırın. Rendelenmiş mozzarella peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının ızgarasında peynir eriyip kızarıncaya kadar pişirin.