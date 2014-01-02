Mozzarellalı Midye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
25 adet kabuklu midye
50 gram tereyağı
1 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze fesleğen
7-8 dal maydanoz
100 gram mozzarella peyniri
Tuz
kişniş
karabiber
YAPILIŞI
Temizlenmiş midyeleri haşlayın ve suyunu süzün. Midye kabuklarını ikiye ayırın ve tepsiye dizin. Bir kasede tereyağı ile fesleğen, ince kıyılmış maydanoz, tuz, kişniş ve karabiberi karıştırın. Bu karışımı, midyelerin üzerini kapatacak şekilde paylaştırın. Rendelenmiş mozzarella peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının ızgarasında peynir eriyip kızarıncaya kadar pişirin.