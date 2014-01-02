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Sofra / Deniz Ürünleri / Mozzarellalı Midye

Mozzarellalı Midye

Mozzarellalı Midye
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

25 adet kabuklu midye

50 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze fesleğen

7-8 dal maydanoz

100 gram mozzarella peyniri

Tuz

kişniş

karabiber

YAPILIŞI

Temizlenmiş midyeleri haşlayın ve suyunu süzün. Midye kabuklarını ikiye ayırın ve tepsiye dizin. Bir kasede tereyağı ile fesleğen, ince kıyılmış maydanoz, tuz, kişniş ve karabiberi karıştırın. Bu karışımı, midyelerin üzerini kapatacak şekilde paylaştırın. Rendelenmiş mozzarella peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının ızgarasında peynir eriyip kızarıncaya kadar pişirin.
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