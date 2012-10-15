Mulmarinee

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve çok büyük olmayan midyeleri birkaç su yıkayıp, 10 dakika bol suda dinlendirin. Zeytinyağını büyük boy bir tencereye alın. Kıyılmış soğan ve sarımsağı ekleyip, kavurun. Kalan malzemeyi ve son olarak midyeleri ekleyip, tencerenin ağzını kapatın. Midyelerin kabukları açılana dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.