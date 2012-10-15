Mulmarinee

Sofra Tarifi
MALZEMELER
50 adet kabuklu midye
1 çay bardağı zeytinyağı
6 dal taze soğan
1 diş sarımsak
1 çay bardağı beyaz şarap
1 tatlı kaşığı karabiber
3-4 adet kıyılmış
kereviz yaprağı
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Ayıklanmış ve çok büyük olmayan midyeleri birkaç su yıkayıp, 10 dakika bol suda dinlendirin. Zeytinyağını büyük boy bir tencereye alın. Kıyılmış soğan ve sarımsağı ekleyip, kavurun. Kalan malzemeyi ve son olarak midyeleri ekleyip, tencerenin ağzını kapatın. Midyelerin kabukları açılana dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.