Muslin Soslu Dil Balığı

Öncelikle dil balığının kafasını kesip derisini çıkarın. Su, defne yaprakları, şarap, karabiber ve tuzu bir

tencereye alın. Karıştırıp kaynamaya bırakın. Balığı kaynayan suya atıp, 6 dakika daha kaynatın. Bu arada tereyağını kısık ateşte eritin. Diğer tarafta ince doğranmış soğan ve sirkeyi bir tavada kaynatarak çektirin. Karışımı tel süzgeçten geçirip porselen bir kaseye alın. Mayonez yapar gibi yumurta sarısını ve çektirilmiş sirkeyi çırpın. Erimiş tereyağını yavaş yavaş yedirerek mayonez kıvamına gelinceye kadar çırpmaya devam edin. Beyaz biber ve tuz ekleyip karıştırın. Diğer tarafta, kremayı koyulaşana kadar çırpın. Sebzeleri bol suda yarı yarıya haşlayın. Tavaya zeytinyağını ve ezilmiş sarmı sağı atıp ısıtın. Sebzeleri ve patatesi

ekleyin ve 2-3 dakika soteleyin. Dil balığını servis tabağına alıp yanına sebzeleri ve patatesi yerleştirin. Balığın üzerine karıştırdığınız sos ve kremayı sürün. Pürmüz ile sosun üzerini gratine edin. Taze

dereotu dalı ile süsleyerek servis yapın.