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Muslin Soslu Dil Balığı

Muslin Soslu Dil Balığı
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet dil balığı (350-400 gram)

Yarım su bardağı beyaz şarap

2 adet defne yaprağı

Bir tutam tane karabiber

5 su bardağı su, tuz

Sos için: 3 çorba kaşığı tereyağı

Yarım tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı ince kıyılmış soğan

Birer tutam tuz ve beyaz toz biber

Yarım çay bardağı krema

1 adet yumurtanın sarısı

Garnitür için: 1 adet patates

1'er dal brokoli ve karnabahar

1 adet minyatür havuç ve kabak

1 adet mısır koçanı

1 adet brüksel lahanası

5 dal ıspanak, 1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı

Süslemek için: Taze dereotu

YAPILIŞI

Öncelikle dil balığının kafasını kesip derisini çıkarın. Su, defne yaprakları, şarap, karabiber ve tuzu bir
tencereye alın. Karıştırıp kaynamaya bırakın. Balığı kaynayan suya atıp, 6 dakika daha kaynatın. Bu arada tereyağını kısık ateşte eritin. Diğer tarafta ince doğranmış soğan ve sirkeyi bir tavada kaynatarak çektirin. Karışımı tel süzgeçten geçirip porselen bir kaseye alın. Mayonez yapar gibi yumurta sarısını ve çektirilmiş sirkeyi çırpın. Erimiş tereyağını yavaş yavaş yedirerek mayonez kıvamına gelinceye kadar çırpmaya devam edin. Beyaz biber ve tuz ekleyip karıştırın. Diğer tarafta, kremayı koyulaşana kadar çırpın. Sebzeleri bol suda yarı yarıya haşlayın. Tavaya zeytinyağını ve ezilmiş sarmı sağı atıp ısıtın. Sebzeleri ve patatesi
ekleyin ve 2-3 dakika soteleyin. Dil balığını servis tabağına alıp yanına sebzeleri ve patatesi yerleştirin. Balığın üzerine karıştırdığınız sos ve kremayı sürün. Pürmüz ile sosun üzerini gratine edin. Taze
dereotu dalı ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Pürmüz bulamazsanız, manyetolu puro çakmağı da kullanabilirsiniz.
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