Muslin Soslu Dil Balığı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet dil balığı (350-400 gram)
Yarım su bardağı beyaz şarap
2 adet defne yaprağı
Bir tutam tane karabiber
5 su bardağı su, tuz
Sos için: 3 çorba kaşığı tereyağı
Yarım tatlı kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı ince kıyılmış soğan
Birer tutam tuz ve beyaz toz biber
Yarım çay bardağı krema
1 adet yumurtanın sarısı
Garnitür için: 1 adet patates
1'er dal brokoli ve karnabahar
1 adet minyatür havuç ve kabak
1 adet mısır koçanı
1 adet brüksel lahanası
5 dal ıspanak, 1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı
Süslemek için: Taze dereotu
YAPILIŞI
Öncelikle dil balığının kafasını kesip derisini çıkarın. Su, defne yaprakları, şarap, karabiber ve tuzu bir
tencereye alın. Karıştırıp kaynamaya bırakın. Balığı kaynayan suya atıp, 6 dakika daha kaynatın. Bu arada tereyağını kısık ateşte eritin. Diğer tarafta ince doğranmış soğan ve sirkeyi bir tavada kaynatarak çektirin. Karışımı tel süzgeçten geçirip porselen bir kaseye alın. Mayonez yapar gibi yumurta sarısını ve çektirilmiş sirkeyi çırpın. Erimiş tereyağını yavaş yavaş yedirerek mayonez kıvamına gelinceye kadar çırpmaya devam edin. Beyaz biber ve tuz ekleyip karıştırın. Diğer tarafta, kremayı koyulaşana kadar çırpın. Sebzeleri bol suda yarı yarıya haşlayın. Tavaya zeytinyağını ve ezilmiş sarmı sağı atıp ısıtın. Sebzeleri ve patatesi
ekleyin ve 2-3 dakika soteleyin. Dil balığını servis tabağına alıp yanına sebzeleri ve patatesi yerleştirin. Balığın üzerine karıştırdığınız sos ve kremayı sürün. Pürmüz ile sosun üzerini gratine edin. Taze
dereotu dalı ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Pürmüz bulamazsanız, manyetolu puro çakmağı da kullanabilirsiniz.