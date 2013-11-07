Nar Ekşili Karides

Sofra Tarifi

Sirke, soya sosu, zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve pul biberi derin bir servis kabında karıştırın. Marul yapraklarını yerleştirin ve haşlanmış karidesleri üzerine koyun. Kıyılmış dereotu serpin ve servis yapın.

PÜF NOKTASI

Karides: Silindirik vücudu, uzun duyargaları olan karidesin boyu 1-30 cm arasında değişir. Vücudu kalsiyum karbonattan meydana gelen bir zırhla kaplı olan karides, sürü halinde dolaştığı için yakalanması çok kolaydır. Birkaç türü bulunan karidesin, “çalı karides” olarak adlandırılan türü tatlı sularda, “jumbo karides” ise büyük denizlerde yaşar.