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Sofra / Deniz Ürünleri / Nar Ekşili Karides

Nar Ekşili Karides

Nar Ekşili Karides
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram haşlanmış jumbo karides

2 çorba kaşığı sirke

3 çorba kaşığı soya sosu

4 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı nar ekşisi

5-6 yaprak göbek marul

5-6 dal dereotu

tuz

pul biber

YAPILIŞI

Sirke, soya sosu, zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve pul biberi derin bir servis kabında karıştırın. Marul yapraklarını yerleştirin ve haşlanmış karidesleri üzerine koyun. Kıyılmış dereotu serpin ve servis yapın.

PÜF NOKTASI

Karides: Silindirik vücudu, uzun duyargaları olan karidesin boyu 1-30 cm arasında değişir. Vücudu kalsiyum karbonattan meydana gelen bir zırhla kaplı olan karides, sürü halinde dolaştığı için yakalanması çok kolaydır. Birkaç türü bulunan karidesin, “çalı karides” olarak adlandırılan türü tatlı sularda, “jumbo karides” ise büyük denizlerde yaşar.
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