Otlu Levrek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığı temizleyin ve filetosunu çıkarın. İki parça olarak çıkardığınız filetonun her birini ortadan ikiye kesip, toplam 4 parça fileto elde edin. Daha sonra filetoları hafif döverek inceltin. Bir kenarına kıyılmış maydanoz koyup, diğer tarafını üzerine kapatın. Diğer filetoları da aynı şekilde hazırlayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya sıvı yağ dökün ve maydanozlu levrek filetoları önlü arkalı kızartıp, bir kenara alın. Ispanağı ayıklayın ve kaynamış tuzlu suya batırıp, 1-2 dakika tutup çıkarın. Kıydıktan sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. İçine rendelenmiş kaşar peyniri, süt ve tuz katıp, karıştırın. 1-2 dakika çevirdikten sonra harcı 4 eşit parçaya ayırın ve top şekline getirin. Isıya dayanıklı bir fırın kabı veya güvece ıspanak toplarını, en üste de hazırladığınız levrekleri yerleştirin. Sos için kremayı yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın ve kısık ateşte kaynayana kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca unu ilave edip, karıştırarak kremaya yedirin. Kaşar peynirini ilave edip, koyulaşıncaya kadar pişirmeye devam edin. Sosu balığın üzerine gezdirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.