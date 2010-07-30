Otlu Kalamar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Rezene ve gengeli temizleyip incecik kıyın. Üzerine zar inceliğinde doğranmış dil peyniri ve baharatları ilave edin. Zeytinyağı ve soya sosunu katıp, otlar karışımı eminceye kadar parmak uçlarınızla karıştırın. İki gün boyunca karbonatlı suda beklettiğiniz kalamarları yıkayın. Hazırladığınız otlu karışımı kalamarların içine doldurun. Üzerine fırça ile zeytinyağı sürüp ızgarada pişirin. Servis tabaklarına dereotu, nane, maydanoz ve roka koyup kalamarları üzerine yerleştirerek servis yapın.