Otlu Kalamar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 demet rezene
5-6 kök gengel
4 adet küçük boy kalamar
1 dilim dil peyniri
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı toz karanfil
1 kahve fincanı soya sosu
1 kahve fincanı zeytinyağı
Tuz
Karbonat
YAPILIŞI
Rezene ve gengeli temizleyip incecik kıyın. Üzerine zar inceliğinde doğranmış dil peyniri ve baharatları ilave edin. Zeytinyağı ve soya sosunu katıp, otlar karışımı eminceye kadar parmak uçlarınızla karıştırın. İki gün boyunca karbonatlı suda beklettiğiniz kalamarları yıkayın. Hazırladığınız otlu karışımı kalamarların içine doldurun. Üzerine fırça ile zeytinyağı sürüp ızgarada pişirin. Servis tabaklarına dereotu, nane, maydanoz ve roka koyup kalamarları üzerine yerleştirerek servis yapın.