Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Orta boy paella tavasının tabanını zeytinyağı ile kaplayın. Kabukları temizlenmiş bütün sarımsak ilave edin ve rengi açık kahverengiye dönene dek soteleyin, daha sonra yağın içinden sarımsakları çıkarıp kenara alın. Deniz mahsullerini ilave edip, karidesin rengi turuncu-kırmızı oluncaya kadar soteleyin. Bu aşamada çok pişirmeyin, sadece üzeri kızarsın. Yağın içinden alıp, kenara ayırın. Diğer taraftan su ve safranı karıştırıp 10 dakika dinlenmeye bırakın. İnce doğranmış soğanı tavadaki yağa katıp bir-iki karıştırın. Jülyen doğranmış kırmızı biber, halka doğranmış acı kırmızı biber, halka doğranmış sivri biber, mısır, bezelye, doğranmış fasulye ve doğranmış domates ekleyip soteleyin. Kenara ayırdığınız sarımsakları katıp karıştırın. Pirinci ilave edip, şeffaflaşana dek karıştırarak kavurun. 1 su bardağı sıcak tavuk suyunu kenara ayırıp, kalan sıcak tavuk suyunu, 2 çorba kaşığı suda dinlendirilmiş safranın suyunu, tuz ve karabiber ilave edip kapağını kapatın. Ara sıra karıştırarak 20 dakika pişirin. Pirincin yumuşamasına yakın deniz mahsullerini ve kalan sıcak tavuk suyunu ekleyin. Kapağını kapatıp, 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp, kıyılmış maydanoz ve kekik serpiştirin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.