Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci sıcak su ile ıslatıp, kenara alın. Tereyağı ve yarım çay bardağı zeytinyağını fırına dayanıklı bir tavada eritin. Doğranmış soğan ekleyip pembeleşene dek soteleyin. Doğranmış biberleri ve sarmısak ilave edip, sotelemeye devam edin. Daha sonra kenara alın. Başka bir tavada yarım çay bardağı zeytinyağını ısıtın. Kuyruğu dışında kabukları temizlenmiş jumbo karidesi önlu¨ arkalı pembeleşene dek pişirin. Üzerine tuz ve karabiber serpip, fazla yağını almak için kağıt havlu u¨zerine çıkarın. Kalamarın yumuşak olması için tuz ve birkaç buz ile iyice ovalayın, daha sonra halka doğrayıp, aynı yağda pişirin. Kağıt havlu u¨zerine çıkarın. Tavaya kalan yağı koyup, fener balığını soteleyin ve kağıt havlu u¨zerine çıkarın. İstiridyeleri tavaya alıp, harlı ateşte kabukları açılana dek pişirin. Açılmayanları çıkarın. Kağıt havlu u¨zerine koyup, fazla yağını alın. Ahtapotu irice dilimleyin, tavada pişirin. Daha sonra tu¨m balık ve deniz u¨ru¨nlerini birleştirin. Soğanı kavurduğunuz tavayı tekrar ateşin u¨zerine koyun. Pirincin suyunu su¨zdu¨ru¨p tavaya ilave edin ve birkaç kez karıştırın. Bezelye, balık ve deniz mahsullerini ilave edin. Ayrı bir yerde tavuk suyu, safran, tuz ve karabiberi karıştırın. Paellanın u¨zerine gezdirip, kapağı yarı açık olarak pişmeye bırakın. Suyunu tam çekmeden ocaktan alın ve u¨zerini pişirme kağıdı ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yarım saate yakın pişirin. Fırından alıp, pişirme kağıdını çıkarın ve u¨zerine kıyılmış maydanoz serpip servis yapın.