Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuğu kemikli olarak 8 parçaya ayırın. Yıkayıp kurulayın. Soğanı, sarımsağı, kabuğu soyulmuş domatesleri 6'şar parçaya bölün. Kenarı yüksekçe bir tavaya (24 cm çapında), zeytinyağını koyup, parçalara ayrılmış tavukları her tarafı pembeleşene kadar kızartın. Tuz ve karabiber ekleyin. Aynı tavaya soğanı, sarımsağı ve pirinci de ekleyerek, kavurmaya devam edin. Soğanlar iyice pembeleşince, bezelyeyi ve 1 litre et suyunu ilave edin. Safranı da ekleyip, tavanın kapağı kapalı olarak hafif ateşte pişirin. 15 dakika bekletin. Balığı 8-10 parçaya bölün. Balık parçalarını, ufak doğranmış ıstakoz etini, midyeleri, domatesleri, pirinci, hafifçe karıştırarak ilave edin.Çok kısık ateşte 15 dakika daha tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. 1 çorba kaşığı zeytinyağında sosisleri iyice kızarttıktan sonra, pilavın üzerine yarıya bölünmüş zeytinlerle beraber ekleyin. Paella'yı pişirdiğiniz tava ile birlikte servis yapın.