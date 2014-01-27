Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet tavuk (yaklaşık 1200 gram)
2 adet orta boy soğan
5 diş sarımsak
5 adet olgun domates
1 kahve fincanı zeytinyağı
1.5 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
300 gram yasmin pirinci
1 kahve fincanı bezelye
1 litre et suyu
2 çay kaşığı safran
250 gram beyaz etli balık filetosu
250 gram kabuksuz iç midye
15 adet çekirdeksiz yeşil zeytin
250 gram füme sosis+1 çorba kaşığı zeytinyağı
200 gram ıstakoz (isteğe göre)
YAPILIŞI
Tavuğu kemikli olarak 8 parçaya ayırın. Yıkayıp kurulayın. Soğanı, sarımsağı, kabuğu soyulmuş domatesleri 6'şar parçaya bölün. Kenarı yüksekçe bir tavaya (24 cm çapında), zeytinyağını koyup, parçalara ayrılmış tavukları her tarafı pembeleşene kadar kızartın. Tuz ve karabiber ekleyin. Aynı tavaya soğanı, sarımsağı ve pirinci de ekleyerek, kavurmaya devam edin. Soğanlar iyice pembeleşince, bezelyeyi ve 1 litre et suyunu ilave edin. Safranı da ekleyip, tavanın kapağı kapalı olarak hafif ateşte pişirin. 15 dakika bekletin. Balığı 8-10 parçaya bölün. Balık parçalarını, ufak doğranmış ıstakoz etini, midyeleri, domatesleri, pirinci, hafifçe karıştırarak ilave edin.Çok kısık ateşte 15 dakika daha tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. 1 çorba kaşığı zeytinyağında sosisleri iyice kızarttıktan sonra, pilavın üzerine yarıya bölünmüş zeytinlerle beraber ekleyin. Paella'yı pişirdiğiniz tava ile birlikte servis yapın.
PÜF NOKTASI
Paella, İspanya’ya özgü bir pilavdır. Temel malzemesi değişmemek şartı ile, katılan malzemenin içeriği çeşitlenebilir. Kırmızı biber, enginar göbeği, yağsız kuzu eti, patlıcan, ilave edilen malzemelerde öncelik almaktadır. Siz de kendi ağız tadınıza göre malzemeyi farklılaştırabilirsiniz.