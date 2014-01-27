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Sofra / Deniz Ürünleri / Paella

Paella

Paella
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet tavuk (yaklaşık 1200 gram)

2 adet orta boy soğan

5 diş sarımsak

5 adet olgun domates

1 kahve fincanı zeytinyağı

1.5 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

300 gram yasmin pirinci

1 kahve fincanı bezelye

1 litre et suyu

2 çay kaşığı safran

250 gram beyaz etli balık filetosu

250 gram kabuksuz iç midye

15 adet çekirdeksiz yeşil zeytin

250 gram füme sosis+1 çorba kaşığı zeytinyağı

200 gram ıstakoz (isteğe göre)

YAPILIŞI

Tavuğu kemikli olarak 8 parçaya ayırın. Yıkayıp kurulayın. Soğanı, sarımsağı, kabuğu soyulmuş domatesleri 6'şar parçaya bölün. Kenarı yüksekçe bir tavaya (24 cm çapında), zeytinyağını koyup, parçalara ayrılmış tavukları her tarafı pembeleşene kadar kızartın. Tuz ve karabiber ekleyin. Aynı tavaya soğanı, sarımsağı ve pirinci de ekleyerek, kavurmaya devam edin. Soğanlar iyice pembeleşince, bezelyeyi ve 1 litre et suyunu ilave edin. Safranı da ekleyip, tavanın kapağı kapalı olarak hafif ateşte pişirin. 15 dakika bekletin. Balığı 8-10 parçaya bölün. Balık parçalarını, ufak doğranmış ıstakoz etini, midyeleri, domatesleri, pirinci, hafifçe karıştırarak ilave edin.Çok kısık ateşte 15 dakika daha tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. 1 çorba kaşığı zeytinyağında sosisleri iyice kızarttıktan sonra, pilavın üzerine yarıya bölünmüş zeytinlerle beraber ekleyin. Paella'yı pişirdiğiniz tava ile birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Paella, İspanya’ya özgü bir pilavdır. Temel malzemesi değişmemek şartı ile, katılan malzemenin içeriği çeşitlenebilir. Kırmızı biber, enginar göbeği, yağsız kuzu eti, patlıcan, ilave edilen malzemelerde öncelik almaktadır. Siz de kendi ağız tadınıza göre malzemeyi farklılaştırabilirsiniz.
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