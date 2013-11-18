Palamut Çorbası

Balığı ayıklayıp, kılçığını çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Tereyağını bir tencereye alıp eritin ve kıyılmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. Un ilave edip, kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Süt ve suyu katıp, bir yandan da karıştırın. Rendelenmiş havuç ve kabak katın. Tuz ve karabiber ekledikten sonra pişmeye bırakın. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra balık etini katın. 3-4 dakika daha pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın ve kıyılmış dereotu ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.