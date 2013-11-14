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Palamut Dolma

Palamut Dolma
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet büyük boy çingene palamudu

1 adet küçük boy kabak ve havuç

4-5 adet karides

50 gram ahtapot bacağı

1 çay bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Balığı temizleyip, kılçığını çıkarın. Kabak ve havucu haşlayıp, küp şeklinde doğrayın. Karides ve ahtapot bacağını da ayrı ayrı haşlayıp, süzün. Kıydıktan sonra sebzenin içine ilave edin. Rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve karabiber ekledikten sonra tüm malzemeyi karıştırın. Harcı temizlenmiş balığın içine doldurun. Izgara yapıp, sıcak olarak servis edin.

PÜF NOKTASI

Çingene palamudu: Palamuda göre daha küçük ve yağlı bir balık olan çingene palamudu ağustostan itibaren Karadeniz’den sürüler halinde gelmeye başlar. Siyah etli balıklar sınıfına giren bu balık, beyaz etli balıklara göre daha az jelatin içerir. Bu nedenle haşlamaya elverişli değildir ve hazmı da daha zordur. Izgarası ve fırını tavsiye edilen çingene palamudunun lezzetli zamanı, eylül başından şubat ortalarına kadardır.
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