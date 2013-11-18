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Sofra / Deniz Ürünleri / Palamut Dolma

Palamut Dolma

Palamut Dolma
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet palamut

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı dövülmüş ceviz

Yarım demet maydanoz

Tuz

Karabiber



Bulamak için:

2 su bardağı un

4 adet yumurta

2 su bardağı galeta unu



Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Palamutları ayıkladıktan sonra iç kısımlarını bir kaşık yardımıyla çıkarın (sadece derisi kalacak). Tavaya aldığınız tereyağında, kıyılmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. Dolmalık fıstık, ceviz ve balık etini ilave edip, tüm malzemeyi 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin. Tavayı ocaktan alıp, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber katıp, karıştırın. İç harç soğuduktan sonra ikiye ayırıp, içini aldığınız balıklara pay edin ve açılmaması için kürdanla tutturun. Balıkları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, en son galeta ununa bulayın. Kızgın olmayan yağda önlü-arkalı kızartın.

PÜF NOKTASI

Balığı kızartırken dışının kızarıp içinin çiğ kalmaması için, kızgın olmayan yağda kızartmaya özen gösterin.
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