Palamut Dolma

Palamutları ayıkladıktan sonra iç kısımlarını bir kaşık yardımıyla çıkarın (sadece derisi kalacak). Tavaya aldığınız tereyağında, kıyılmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. Dolmalık fıstık, ceviz ve balık etini ilave edip, tüm malzemeyi 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin. Tavayı ocaktan alıp, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber katıp, karıştırın. İç harç soğuduktan sonra ikiye ayırıp, içini aldığınız balıklara pay edin ve açılmaması için kürdanla tutturun. Balıkları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, en son galeta ununa bulayın. Kızgın olmayan yağda önlü-arkalı kızartın.