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Palamut Köftesi

Palamut Köftesi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet iri çingene palamudu

5-6 adet karides

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet yumurta sarısı

4 dal taze soğan

15 dal kıyılmış maydanoz

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Yenibahar

Kimyon

YAPILIŞI

Balığı ayıkladıktan sonra filetosunu çıkarın. Daha sonra çok ince olacak şekilde bıçakla kıyıp, derin bir kaba alın. Ayıklanmış karidesi de aynı şekilde kıydıktan sonra balığın içine katın. Rendelenmiş kaşar peyniri, yumurta sarısı, kıyılmış taze soğan, maydanoz, dövülmüş sarımsak, tuz, karabiber, yenibahar ve kimyon katın. Tüm malzemeyi iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde köfte şekli verin. Izgarada önlü arkalı pişirip, sıcak olarak servis yapın.
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