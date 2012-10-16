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Palamut Kroket

Palamut Kroket
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet palamut

2-3 dal taze soğan

1 diş kıyılmış sarımsak

6-8 dal kıyılmış dereotu

8-10 dal kıyılmış maydanoz

2 çorba kaşığı un

Tuz, karabiber, kimyon, kişniş



Bulamak için: 1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu



Kızartmak için: Sıvıyağ

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve yıkanmış palamudu haşlayın. Derisini soyup, etini ayırın ve incecik kıyın. İçine kıyılmış taze soğanın yeşil kısımlarını, sarımsak, dereotu, maydanoz, un, tuz, karabiber, kimyon ve kişniş ekleyin. Tüm malzemeyi iyice yoğurun. Harçtan küçük parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, en son da galeta ununa bulayın ve sıvı yağda kızartın. Sıcak olarak servis yapın.
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