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Palamut Lakerda

Palamut Lakerda
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet palamut (her biri 600-700 gramlık olmalı)

6 çorba kaşığı tuz

10 adet buz

10 su bardağı su

Kaya tuzu



Servis için:

Kırmızı soğan

Yeşillik

Limon dilimi

Kapari

YAPILIŞI

Palamudu temizledikten sonra kalın yuvarlaklar şeklinde dilimleyin. İçinin kanını iyice aldıktan sonra bir kürdan yardımıyla iliğini çıkarın. Bir kapta 3 çorba kaşığı tuz, 5 adet buz ve 5 su bardağı suyu karıştırın. Üzerine balık dilimlerini ilave edip, bu şekilde en az 4-5 saat bekletin. Daha sonra balık dilimlerini sudan çıkarıp, kurulayın ve kaya tuzuyla her tarafını kapatın. Bu şekilde buzdolabında 6 gün bekletin. Altı günün sonunda geri kalan 3 çorba kaşığı tuz, 5 adet buz ve 5 su bardağı suyu bir kapta karıştırın ve balık dilimlerini içine katın. Bu şekilde tekrar en az 4-5 saat bekletin, balığın fazla tuzunu alın. Sonra içinden çıkarıp kırmızı soğan, limon dilimi, yeşillik ve kapari ile birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Balığın fazla kuru olmaması için 600-700 gramlık olanlarını tercih edin.
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