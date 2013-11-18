Palamut Lakerda

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet palamut (her biri 600-700 gramlık olmalı)
6 çorba kaşığı tuz
10 adet buz
10 su bardağı su
Kaya tuzu
Servis için:
Kırmızı soğan
Yeşillik
Limon dilimi
Kapari
YAPILIŞI
Palamudu temizledikten sonra kalın yuvarlaklar şeklinde dilimleyin. İçinin kanını iyice aldıktan sonra bir kürdan yardımıyla iliğini çıkarın. Bir kapta 3 çorba kaşığı tuz, 5 adet buz ve 5 su bardağı suyu karıştırın. Üzerine balık dilimlerini ilave edip, bu şekilde en az 4-5 saat bekletin. Daha sonra balık dilimlerini sudan çıkarıp, kurulayın ve kaya tuzuyla her tarafını kapatın. Bu şekilde buzdolabında 6 gün bekletin. Altı günün sonunda geri kalan 3 çorba kaşığı tuz, 5 adet buz ve 5 su bardağı suyu bir kapta karıştırın ve balık dilimlerini içine katın. Bu şekilde tekrar en az 4-5 saat bekletin, balığın fazla tuzunu alın. Sonra içinden çıkarıp kırmızı soğan, limon dilimi, yeşillik ve kapari ile birlikte servis yapın.
PÜF NOKTASI
Balığın fazla kuru olmaması için 600-700 gramlık olanlarını tercih edin.