Palamut Lakerda

Palamudu temizledikten sonra kalın yuvarlaklar şeklinde dilimleyin. İçinin kanını iyice aldıktan sonra bir kürdan yardımıyla iliğini çıkarın. Bir kapta 3 çorba kaşığı tuz, 5 adet buz ve 5 su bardağı suyu karıştırın. Üzerine balık dilimlerini ilave edip, bu şekilde en az 4-5 saat bekletin. Daha sonra balık dilimlerini sudan çıkarıp, kurulayın ve kaya tuzuyla her tarafını kapatın. Bu şekilde buzdolabında 6 gün bekletin. Altı günün sonunda geri kalan 3 çorba kaşığı tuz, 5 adet buz ve 5 su bardağı suyu bir kapta karıştırın ve balık dilimlerini içine katın. Bu şekilde tekrar en az 4-5 saat bekletin, balığın fazla tuzunu alın. Sonra içinden çıkarıp kırmızı soğan, limon dilimi, yeşillik ve kapari ile birlikte servis yapın.