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Sofra / Deniz Ürünleri / Palamut Marin

Palamut Marin

Palamut Marin
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet palamut

Yeteri kadar su



Sos için:

1 çorba kaşığı hardal

Yarım çay bardağı limon suyu

Yarım çay bardağı elma sirkesi

2 su bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı soya sosu

Yarım demet dereotu

YAPILIŞI

Temizlenmiş balıktan fileto çıkarın ve parmak uzunluğunda doğrayın. 4-5 su bardağı suda 3-4 dakika kaynatın ve sudan çıkarıp, soğutun. Sos için derin bir kapta hardal, limon suyu ve elma sirkesini karıştırın. Bir yandan azar azar sıvı yağ ilave ederken bir yandan da çırpmaya devam edin. En son soya sosunu katıp, karıştırın. Kıyılmış dereotunu ilave edin ve balığı servis tabağına alıp, üzerine sosu gezdirin.
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