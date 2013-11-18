Palamut Marin

Temizlenmiş balıktan fileto çıkarın ve parmak uzunluğunda doğrayın. 4-5 su bardağı suda 3-4 dakika kaynatın ve sudan çıkarıp, soğutun. Sos için derin bir kapta hardal, limon suyu ve elma sirkesini karıştırın. Bir yandan azar azar sıvı yağ ilave ederken bir yandan da çırpmaya devam edin. En son soya sosunu katıp, karıştırın. Kıyılmış dereotunu ilave edin ve balığı servis tabağına alıp, üzerine sosu gezdirin.