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Sofra / Deniz Ürünleri / Palamut Pilaki

Palamut Pilaki

Palamut Pilaki
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet büyük boy palamut

1 adet soğan

4 diş sarmısak

Yarım kahve fincanı zeytinyağı

İki buçuk su bardağı su

1 adet patates

2 adet havuç

1 adet kereviz

2 adet domates

4 adet defne yaprağı

Tuz

YAPILIŞI

Palamutları temizleyip yıkadıktan sonra iri parçalara ayırın. Geniş bir tavada kıyılmış soğan ve ezilmiş sarımsağı zeytinyağında soteleyin. Soğan pembeleşince su ekleyin. Kabukları temizlenip büyük parçalar halinde doğranmış patates, havuç ve kerevizi ilave edin. Defne yaprağı, kereviz sapı ve yaprağını ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, tavanın kapağı kapalı olarak 20 dakika pişirin. Palamutları sebzelerin üzerine yerleştirin. Doğranmış domates ekleyip 20 dakika daha pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, sıcak olarak servis yapın
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