Pancarlı Dil Balığı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 dilim fileto dil balığı
2 adet orta boy pancar
2 çorba kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı toz kişniş
1 tatlı kaşığı un
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay bardağı sebze veya balık suyu
Yeteri kadar tuz
3 dal kekik
YAPILIŞI
Pancarları rendeleyip, limon suyu ve tuz ile karıştırın. Üzerini kapatıp, 30 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde
toz kişniş, un ve tuzu karıştırın. Balıkları bu karışıma bulayıp, hafifçe yuvarlayarak gül şekli verin. Açılmaması için kürdan yardımıyla tutturun. Zeytinyağını yapışmaz yüzeyli tavaya alıp, balıkların iki yüzünü de 3'er dakika pişirin. Sebze veya balık suyu ilave edip, kapağını kapatın ve 6-7 dakika pişirin. Kekikle süsleyip, pancarla birlikte servis yapın.