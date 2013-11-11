Pancarlı Dil Balığı

toz kişniş, un ve tuzu karıştırın. Balıkları bu karışıma bulayıp, hafifçe yuvarlayarak gül şekli verin. Açılmaması için kürdan yardımıyla tutturun. Zeytinyağını yapışmaz yüzeyli tavaya alıp, balıkların iki yüzünü de 3'er dakika pişirin. Sebze veya balık suyu ilave edip, kapağını kapatın ve 6-7 dakika pişirin. Kekikle süsleyip, pancarla birlikte servis yapın.

Pancarları rendeleyip, limon suyu ve tuz ile karıştırın. Üzerini kapatıp, 30 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde