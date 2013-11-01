Pancarotlu Levrek

1 Pancar otunu yıkayıp elinizle ikiye bölün. Daha sonra kaynar suya batırıp çıkarın. Balıkları temizleyip kılçıklarını çıkarın ve parmak şeklinde doğrayın.

2 Zeytinyağını büyük bir tavaya koyup, ince kıyılmış soğanı ve havucu ekleyin. Soğanın rengi dönene dek sote edin. Kıyılmış sarımsak, dolmalık fıstık ve kuş üzümünü tavaya ekleyin. Üzerine balığı katıp soteleyin.

3 Balığın pişmesine yakın pancar otunu ekleyin. Birkaç kere karıştırdıktan sonra yarım su bardağı sıcak su ve tuz ilave edin. 5 dakika daha pişirip servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı ve limon suyu gezdirerek servis yapın.