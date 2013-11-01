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Pancarotlu Levrek

Pancarotlu Levrek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 bağ pancarotu

2 adet orta boy levrek

Yarım kahve fincanı zeytinyağı

1 adet soğan

1 adet havuç

1-2 diş sarımsak

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı kuş üzümü

Tuz



Üzerine:

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

1 Pancar otunu yıkayıp elinizle ikiye bölün. Daha sonra kaynar suya batırıp çıkarın. Balıkları temizleyip kılçıklarını çıkarın ve parmak şeklinde doğrayın.

2 Zeytinyağını büyük bir tavaya koyup, ince kıyılmış soğanı ve havucu ekleyin. Soğanın rengi dönene dek sote edin. Kıyılmış sarımsak, dolmalık fıstık ve kuş üzümünü tavaya ekleyin. Üzerine balığı katıp soteleyin.

3 Balığın pişmesine yakın pancar otunu ekleyin. Birkaç kere karıştırdıktan sonra yarım su bardağı sıcak su ve tuz ilave edin. 5 dakika daha pişirip servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı ve limon suyu gezdirerek servis yapın.

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