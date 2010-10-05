Panga Balığı

Üye Tarifi

YAPILIŞI

Fileto haline getirilmiş balığımızı derince bir kaba alıp üstüne sütü ve zeytin yağını ekleyip 30 dakika bekletiyoruz.Dah sonra sütün içinden alıyoruz.Ayrı bir yerde tuz ve mısır ununu karıştırıyoruz.Ve tavada da tere yağımızı eritiyoruz.Panga balığımızı mısır ununa buladıktan sonra tere yağında arkalı önlü kızartıyoruz.Hepsi bu kadar.

Afiyet olsun.