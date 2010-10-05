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MALZEMELER
PANGA BALIGI MALZEMELERİ:
•1 kilo kadar panga balığı(fileto halinde satılıyor)
•1.5 su bardağı süt
•2 yemek kaşığı zeytinyağı
PANESİ İÇİN:
•Mısır unu veya normal un
•tuz
•tereyağ
YAPILIŞI
Fileto haline getirilmiş balığımızı derince bir kaba alıp üstüne sütü ve zeytin yağını ekleyip 30 dakika bekletiyoruz.Dah sonra sütün içinden alıyoruz.Ayrı bir yerde tuz ve mısır ununu karıştırıyoruz.Ve tavada da tere yağımızı eritiyoruz.Panga balığımızı mısır ununa buladıktan sonra tere yağında arkalı önlü kızartıyoruz.Hepsi bu kadar.
Afiyet olsun.