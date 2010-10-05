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Panga Balığı

Panga Balığı
  • Zorluk Derecesi: Orta
Üye Tarifi

MALZEMELER

PANGA BALIGI MALZEMELERİ:



•1 kilo kadar panga balığı(fileto halinde satılıyor)

•1.5 su bardağı süt

•2 yemek kaşığı zeytinyağı

PANESİ İÇİN:



•Mısır unu veya normal un

•tuz

•tereyağ

YAPILIŞI

Fileto haline getirilmiş balığımızı derince bir kaba alıp üstüne sütü ve zeytin yağını ekleyip 30 dakika bekletiyoruz.Dah sonra sütün içinden alıyoruz.Ayrı bir yerde tuz ve mısır ununu karıştırıyoruz.Ve tavada da tere yağımızı eritiyoruz.Panga balığımızı mısır ununa buladıktan sonra tere yağında arkalı önlü kızartıyoruz.Hepsi bu kadar.
Afiyet olsun.
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