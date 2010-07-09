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Sofra / Deniz Ürünleri / Pangoline

Pangoline

Pangoline
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İspanyol Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

24 adet kum midyesi

1 çay bardağı zeytinyağı

2 diş ince kıyılmış sarımsak

1 çay bardağı krema

3 dal taze soğan

5-6 dal taze kişniş

Servis için:

Kızarmış ekmek dilimleri

YAPILIŞI

Kabuğu açılmamış midyeleri, kumlarının çıkması için suyun içinde 5-10 dakika bekletin. Daha sonra suyunu süzün ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya aldığınız kızgın zeytinyağında kabukları açılana kadar çevirin. İnce kıyılmış sarımsağı ilave edin, karıştırın. Kremayı ilave edip, 1-2 dakika daha pişirin. En son doğranmış taze soğanın yeşil kısımları ile taze kişnişi ekleyip, şöyle bir çevirip servis tabağına alın. Kızarmış ekmek dilimleriyle sıcak servis yapın
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