Sofra Tarifi
MALZEMELER
24 adet kum midyesi
1 çay bardağı zeytinyağı
2 diş ince kıyılmış sarımsak
1 çay bardağı krema
3 dal taze soğan
5-6 dal taze kişniş
Servis için:
Kızarmış ekmek dilimleri
YAPILIŞI
Kabuğu açılmamış midyeleri, kumlarının çıkması için suyun içinde 5-10 dakika bekletin. Daha sonra suyunu süzün ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya aldığınız kızgın zeytinyağında kabukları açılana kadar çevirin. İnce kıyılmış sarımsağı ilave edin, karıştırın. Kremayı ilave edip, 1-2 dakika daha pişirin. En son doğranmış taze soğanın yeşil kısımları ile taze kişnişi ekleyip, şöyle bir çevirip servis tabağına alın. Kızarmış ekmek dilimleriyle sıcak servis yapın