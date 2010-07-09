Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabuğu açılmamış midyeleri, kumlarının çıkması için suyun içinde 5-10 dakika bekletin. Daha sonra suyunu süzün ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya aldığınız kızgın zeytinyağında kabukları açılana kadar çevirin. İnce kıyılmış sarımsağı ilave edin, karıştırın. Kremayı ilave edip, 1-2 dakika daha pişirin. En son doğranmış taze soğanın yeşil kısımları ile taze kişnişi ekleyip, şöyle bir çevirip servis tabağına alın. Kızarmış ekmek dilimleriyle sıcak servis yapın