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Papaz Yahni

Papaz Yahni
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet iri palamut

4 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet orta boy soğan

2 adet orta boy körpe havuç

1 çorba kaşığı domates salçası

3 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

1 su bardağı kaynar su



Süslemek için:

1 adet havuç

YAPILIŞI

Palamudu bol suyla yıkayıp süzün ve yuvarlak dilimleyin. Sıvı yağı tavaya alıp, yarım ay doğranmış soğanı ilave edin ve pembeleşinceye dek soteleyin. Kıyılmış havuçları ilave edip 5 dakika daha pişirin. Salçayı katıp kavurmaya devam edin. Ardından sarımsakları bütün olarak içine atın. Tuzunu ve karabiberini ayarlayıp, kaynar suyu ilave edin. 10 dakika pişirin. Sotelenmiş malzemenin yarısını orta boy bir tencereye alıp balıkları üzerine dizin. Kalan malzemeyi de balıkların üzerine yayın. Tencerenin kapağını kapatıp, orta dereceli ateşte 20 dakika pişirin. Üzerini jülyen doğranmış havuçla süsleyip, sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Papaz yahninin tadını bozmamak için limon kullanmayın. Dilerseniz üzerini folyoyla kapatarak fırında da pişirebilirsiniz.
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