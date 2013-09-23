Papaz Yahni

Palamudu bol suyla yıkayıp süzün ve yuvarlak dilimleyin. Sıvı yağı tavaya alıp, yarım ay doğranmış soğanı ilave edin ve pembeleşinceye dek soteleyin. Kıyılmış havuçları ilave edip 5 dakika daha pişirin. Salçayı katıp kavurmaya devam edin. Ardından sarımsakları bütün olarak içine atın. Tuzunu ve karabiberini ayarlayıp, kaynar suyu ilave edin. 10 dakika pişirin. Sotelenmiş malzemenin yarısını orta boy bir tencereye alıp balıkları üzerine dizin. Kalan malzemeyi de balıkların üzerine yayın. Tencerenin kapağını kapatıp, orta dereceli ateşte 20 dakika pişirin. Üzerini jülyen doğranmış havuçla süsleyip, sıcak olarak servis yapın.