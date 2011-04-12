Parmesanlı Midye

Midyeleri iyice yıkadıktan sonra kaynayan bol suda 10 dakika kadar haşlayın. Pişince midyelerin ağızları açılacaktır. (Ağızları açılmayan midyeleri kullanmayıp, atın. Taze olmama ihtimali var!) Sudan aldığınız midyeleri ikiye ayırın. Tost ekmeği, sarımsak, parmesan peyniri, dereotu ve maydanozu blendere alın. Üzerine karabiber ve zeytinyağı ekleyip birlikte çekin. Tuzunu ayarlayın. Haşlanmış midyelerin etli kısımlarının üzerine hazırladığınız harçtan koyun. Düşük ısılı fırında, üzerleri kızarana kadar pişirip servis yapın.