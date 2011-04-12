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Parmesanlı Midye

Parmesanlı Midye
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet midye

2 diş sarımsak

3 dilim tost ekmeği

60 gram parmesan peyniri

3'er dal dereotu ve maydanoz

1 tutam karabiber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI

Midyeleri iyice yıkadıktan sonra kaynayan bol suda 10 dakika kadar haşlayın. Pişince midyelerin ağızları açılacaktır. (Ağızları açılmayan midyeleri kullanmayıp, atın. Taze olmama ihtimali var!) Sudan aldığınız midyeleri ikiye ayırın. Tost ekmeği, sarımsak, parmesan peyniri, dereotu ve maydanozu blendere alın. Üzerine karabiber ve zeytinyağı ekleyip birlikte çekin. Tuzunu ayarlayın. Haşlanmış midyelerin etli kısımlarının üzerine hazırladığınız harçtan koyun. Düşük ısılı fırında, üzerleri kızarana kadar pişirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Haşlandıktan sonra açılmayan midyeleri kullanmayın, bayat olabilir.
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