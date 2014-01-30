Patates Salatalı Mezgit

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle patatesleri bol suda haşlayın. Daha sonra kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Taze soğanın yapraklarını ince ince doğrayıp patateslere ekleyin. 3 çorba kaşığı mayonezi, 1 çorba kaşığı su ve limon suyuyla sulandırın. Ezilmiş sarımsak, karabiber, tuz ve 2 çorba kaşığı zeytinyağını ekleyip karıştırın. Patatesin üzerine gezdirip harmanlayın. Bu arada yumurtayı çırpın. Filetoları önce yumurtaya sonra çıtır pane harcına bulayın. Kızgın zeytinyağında kızartın. Mezgiti patates salatası ve rokayla birlikte servis yapın.