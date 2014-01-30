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Sofra / Deniz Ürünleri / Patates Salatalı Mezgit

Patates Salatalı Mezgit

Patates Salatalı Mezgit
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet mezgit fileto

1 adet yumurta

1 paket çıtır pane harcı

Patates salatası için:

6 adet patates

4-5 adet taze soğan,

1 diş sarımsak

3 çorba kaşığı mayonez

1 çorba kaşığı su

Yarım limonun suyu

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz,

karabiber

YAPILIŞI

Öncelikle patatesleri bol suda haşlayın. Daha sonra kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Taze soğanın yapraklarını ince ince doğrayıp patateslere ekleyin. 3 çorba kaşığı mayonezi, 1 çorba kaşığı su ve limon suyuyla sulandırın. Ezilmiş sarımsak, karabiber, tuz ve 2 çorba kaşığı zeytinyağını ekleyip karıştırın. Patatesin üzerine gezdirip harmanlayın. Bu arada yumurtayı çırpın. Filetoları önce yumurtaya sonra çıtır pane harcına bulayın. Kızgın zeytinyağında kızartın. Mezgiti patates salatası ve rokayla birlikte servis yapın.
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