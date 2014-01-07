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Patates ve Kremalı Lüfer

Patates ve Kremalı Lüfer
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet lüfer

1 diş sarımsak

4 adet orta boy patates

1 küçük kutu krema

Tuz

Karabiber

Tane karabiber

YAPILIŞI

Temizlenmiş lüferlerden fileto çıkarın.Bol suyla yıkadıktan sonra suyunu süzmek için süzgeçte bekletin. Bu arada yuvarlak bir fırın kabının dibine çok az sıvı yağ sürün. Ortadan ikiye kesilmiş sarımsağı da kabın dibine sürün. Fileto lüferleri kuşbaşı iriliğinde doğrayın. Kabın dibine dizin. Tuz ve karabiber serpin. Kabuğu soyulmuş ve ince dilimlenmiş patateslerin üzerine tuz serpin. Bir kat halinde balıkların üzerine dizin. Bir miktar krema yayın. Tekrar patates dizin. Krema ekleyin. Tüm malzemeyi bu şekilde bitirin (krema en üstte kalacak şekilde). Üzerine kırılmış tane karabiber serpin. 180 derece fırında patateslerin üzeri pembeleşinceye dek pişirin.
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