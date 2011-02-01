Patates Lokumlu Izgara Somon

Sofra Tarifi

1 adet somon fileto 1-2 adet haşlanmış patates Bir miktar taze fesleğen 10 gram toz parmesan peyniri 1/3 yumurta Yarım çorba kaşığı un Bir tutam tuz, taze karabiber Bir miktar toz şeker 1/6 limon 3-4 adet bütün ceviz 1-2 çorba kaşığı zeytinyağı Yarım ufak boy yeşil dolmalık biber Yarım sarı çuşka biber 1 adet suda mozarella peyniri Yarım soğan 2 diş sarımsak Yarım çorba kaşığı tereyağı 20 ml krema Bir çay kaşığı nişasta Bir miktar frenk soğanı

YAPILIŞI

Somon filetoyu ızgara yapın. Haşlanmış patatesleri sıcak olarak soyup, rendeleyin. İnce kıyılmış taze fesleğen, toz parmesan peyniri, un, yumurta ve baharatı ilave ederek harmanlayın. Toz şeker ve limon ile ceviz içini, yapışmaz yüzeyli bir tavada, orta ısıdaki ateşte karamelize edin. Streç film üzerine patates ezmesini 2 cm kalınlığında serin. Karamelize cevizleri ortasına yerleştirin. Rulo yaptıktan sonra, lokum şeklinde kesin. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirip, tereyağında kızartın. Zeytinyağı, sarımsak, taze fesleğen, tuz, taze karabiber ile ortadan ikiye kesilmiş biberleri marine edin. Izgarada közleyin. Ortasına iki dilim mozarella peyniri koyun. 180 derecede ısıtılmış fırına verin. Minik küpler halinde doğranmış soğan ve sarımsağı soteleyin. Krema, tereyağı ve baharatları ilave edin. Sulandırılmış nişasta ile sosun kıvamını ayarlayın. İnce kıyılmış frenk soğanı ilave edin. Sırası ile tabağa malzemeleri yerleştirin. Izgara somon ile birlikte servis yapın.