Patates Lokumlu Izgara Somon

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet somon fileto
1-2 adet haşlanmış patates
Bir miktar taze fesleğen
10 gram toz parmesan
peyniri
1/3 yumurta
Yarım çorba kaşığı un
Bir tutam tuz, taze karabiber
Bir miktar toz şeker
1/6 limon
3-4 adet bütün ceviz
1-2 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım ufak boy yeşil dolmalık biber
Yarım sarı çuşka biber
1 adet suda mozarella peyniri
Yarım soğan
2 diş sarımsak
Yarım çorba kaşığı tereyağı
20 ml krema
Bir çay kaşığı nişasta
Bir miktar frenk soğanı
YAPILIŞI
Somon filetoyu ızgara yapın. Haşlanmış patatesleri sıcak olarak soyup, rendeleyin. İnce kıyılmış taze fesleğen, toz parmesan peyniri, un, yumurta ve baharatı ilave ederek harmanlayın. Toz şeker ve limon ile ceviz içini, yapışmaz yüzeyli bir tavada, orta ısıdaki ateşte karamelize edin. Streç film üzerine patates ezmesini 2 cm kalınlığında serin. Karamelize cevizleri ortasına yerleştirin. Rulo yaptıktan sonra, lokum şeklinde kesin. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirip, tereyağında kızartın. Zeytinyağı, sarımsak, taze fesleğen, tuz, taze karabiber ile ortadan ikiye kesilmiş biberleri marine edin. Izgarada közleyin. Ortasına iki dilim mozarella peyniri koyun. 180 derecede ısıtılmış fırına verin. Minik küpler halinde doğranmış soğan ve sarımsağı soteleyin. Krema, tereyağı ve baharatları ilave edin. Sulandırılmış nişasta ile sosun kıvamını ayarlayın. İnce kıyılmış frenk soğanı ilave edin. Sırası ile tabağa malzemeleri yerleştirin. Izgara somon ile birlikte servis yapın.