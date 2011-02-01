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Patates Lokumlu Izgara Somon

Patates Lokumlu Izgara Somon
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet somon fileto

1-2 adet haşlanmış patates

Bir miktar taze fesleğen

10 gram toz parmesan

peyniri

1/3 yumurta

Yarım çorba kaşığı un

Bir tutam tuz, taze karabiber

Bir miktar toz şeker

1/6 limon

3-4 adet bütün ceviz

1-2 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım ufak boy yeşil dolmalık biber

Yarım sarı çuşka biber

1 adet suda mozarella peyniri

Yarım soğan

2 diş sarımsak

Yarım çorba kaşığı tereyağı

20 ml krema

Bir çay kaşığı nişasta

Bir miktar frenk soğanı

YAPILIŞI

Somon filetoyu ızgara yapın. Haşlanmış patatesleri sıcak olarak soyup, rendeleyin. İnce kıyılmış taze fesleğen, toz parmesan peyniri, un, yumurta ve baharatı ilave ederek harmanlayın. Toz şeker ve limon ile ceviz içini, yapışmaz yüzeyli bir tavada, orta ısıdaki ateşte karamelize edin. Streç film üzerine patates ezmesini 2 cm kalınlığında serin. Karamelize cevizleri ortasına yerleştirin. Rulo yaptıktan sonra, lokum şeklinde kesin. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirip, tereyağında kızartın. Zeytinyağı, sarımsak, taze fesleğen, tuz, taze karabiber ile ortadan ikiye kesilmiş biberleri marine edin. Izgarada közleyin. Ortasına iki dilim mozarella peyniri koyun. 180 derecede ısıtılmış fırına verin. Minik küpler halinde doğranmış soğan ve sarımsağı soteleyin. Krema, tereyağı ve baharatları ilave edin. Sulandırılmış nişasta ile sosun kıvamını ayarlayın. İnce kıyılmış frenk soğanı ilave edin. Sırası ile tabağa malzemeleri yerleştirin. Izgara somon ile birlikte servis yapın.
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