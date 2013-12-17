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Patatese Sarılı Levrek

Patatese Sarılı Levrek
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram levrek fileto

1 adet büyük boy patates

Yeteri kadar sıvı yağ

2-3 çorba kaşığı safranlı balık sos

Servis için: Haşlanmış mevsim

sebzeleri ve limonlu pilav

Safranlı balık sos için:

1 adet beyaz etli balığın baş, kuyruk ve kılçığı

1 çay bardağı su

Bir tutam safran

2 çorba kaşığı krema

Limonlu pilav için:

Yarım su bardağı pirinç

Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı

Yeteri kadar su

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

YAPILIŞI

Öncelikle safranlı balık sosu hazırlayın. Bunun için herhangi bir beyaz etli balığın baş, kuyruk ve kılçığını suda iyice kaynatın. Suyunu süzüp, posasını atın. Balık suyu, safran ve kremayı tavaya alın. Sürekli karıştırarak 5 dakika pişirin ve kenara alın. Limonlu pilav için yarım su bardağı pirinci bir buçuk çorba kaşığı tereyağında kavurun. Üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin. Üzerine limon kabuğu ilave edip, tuzunu ayarlayarak pişmeye bırakın. Pirinç hafif yumuşayınca ocaktan alın. Patatesin kabuğunu temizleyip, dekor makinesinden geçirin. Levreği patatese sarıp, sıvı yağda yarı yarıya pişirin. Daha sonra fırın kabına alıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Servis tabağına alın. Yanına haşlanmış mevsim sebzeleri ve limonlu pilav yerleştirin. Safranlı balık sos gezdirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dekor makinesini Eminönü’nde pasta malzemeleri satan dükkanlardan temin edebilirsiniz.
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