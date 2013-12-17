Patatese Sarılı Levrek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
400 gram levrek fileto
1 adet büyük boy patates
Yeteri kadar sıvı yağ
2-3 çorba kaşığı safranlı balık sos
Servis için: Haşlanmış mevsim
sebzeleri ve limonlu pilav
Safranlı balık sos için:
1 adet beyaz etli balığın baş, kuyruk ve kılçığı
1 çay bardağı su
Bir tutam safran
2 çorba kaşığı krema
Limonlu pilav için:
Yarım su bardağı pirinç
Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı
Yeteri kadar su
Yarım limonun rendelenmiş kabuğu
YAPILIŞI
Öncelikle safranlı balık sosu hazırlayın. Bunun için herhangi bir beyaz etli balığın baş, kuyruk ve kılçığını suda iyice kaynatın. Suyunu süzüp, posasını atın. Balık suyu, safran ve kremayı tavaya alın. Sürekli karıştırarak 5 dakika pişirin ve kenara alın. Limonlu pilav için yarım su bardağı pirinci bir buçuk çorba kaşığı tereyağında kavurun. Üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin. Üzerine limon kabuğu ilave edip, tuzunu ayarlayarak pişmeye bırakın. Pirinç hafif yumuşayınca ocaktan alın. Patatesin kabuğunu temizleyip, dekor makinesinden geçirin. Levreği patatese sarıp, sıvı yağda yarı yarıya pişirin. Daha sonra fırın kabına alıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Servis tabağına alın. Yanına haşlanmış mevsim sebzeleri ve limonlu pilav yerleştirin. Safranlı balık sos gezdirip servis yapın.
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