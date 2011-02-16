Patatesli Hamsi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamsileri temizleyip tuzladıktan sonra kenara alın. Patates ve soğanları temizledikten sonra yarım santimlik halkalar şeklinde doğrayın. Kırmızı biber, kereviz ve maydanozu ince kıyıp bir kapta karıştırdıktan sonra kenara alın. Fırın kabını hafifçe yağlayın. Doğradığınız soğanları kabın dibine dizip üzerine bir sıra balık yerleştirin. Kırmızı biberli karışımdan üzerine serpin. Patatesleri balıkların üzerine dizin. Bir sıra daha balık dizin. Yeniden kırmızı biberli maydanozlu karışımdan serpin. Sıvı yağı yemeğin üzerinde gezdirin. Tuzunu ayarlayın. Fırın kabının üzerini alüminyum folyo ile kapatıp önceden ısıtılmış 200 derece fırında patatesler yumuşayana kadar pişirin. Folyoyu alıp yeniden fırına verin. Balıkların üstleri kızarana kadar pişirip sıcak servis yapın.