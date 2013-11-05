Patlıcan ve Kıymalı Lazanya

1 PATLICANLARI parmak kalınlığında doğrayıp, yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı kızartın.

2 Kıymalı sos için kıyma, doğranmış soğan ve ince rendelenmiş havucu zeytinyağında sırayla kavurun. Havuç yumuşayınca küp doğranmış domates ve rendelenmiş sarımsak ilave edin. Tuz ve karabiber ekleyip, pişmeye bırakın.

3 Beşamel sos için unu sıvı yağda kavurun. Yavaş yavaş süt ekleyip, koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Hindistan cevizi ve tuz ilave edip ocaktan alın.

4 Lazanya hamuru için un, yumurta, zeytinyağı ve tuzu yoğurup, 30 dakika dinlendirin. Merdane yardımıyla 2 mm kalınlığında açıp, 27x17 cm ebatlarında kesin. Tuzlu suda 3 dakika haşlayıp, soğuk sudan geçirin. Kurulayıp kenara alın.

5 Beşamel sostan dikdörtgen bir tepsiye (tepsi lazanya yaprakları ebadında olmalı) 2 çorba kaşığı gezdirin. Üzerine 1 adet lazanya hamuru koyun. Bolonez sos gezdirip, yeniden beşamel sos dökün. Patlıcan dilimlerini yerleştirin. İkinci kat lazanyayı koyun. Bolonez ve beşamel sos gezdirip, yeniden patlıcan yerleştirin. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayıp, en üste beşamel sos gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kontrol ederek pişirin. Fırından almaya yakın kaşar peyniri serpiştirin. Üzeri kızarınca fırından alın. 10 dakika dinlendirip servis yapın.