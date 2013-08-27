Patlıcanlı Hamsi Fırında

Hamsileri ayıklayıp kılçıklarını çıkarın. Mısır ununa bulayarak kızgın yağda kızartın. Patlıcanları alacalı soyup, önce ortadan ikiye sonra uzunlamasına dilimler halinde kesin. Tuzlu suda 20 dakika bekletin. Suyunu sıkarak kızgın yağda kızartın. İnce kıyılmış domates, sivri biber, soğan ve maydanozu zeytinyağında pişirin. Tuz ilave edin. Fırın tepsisine patlıcanların yarısını dizin. Üzerine kızarmış hamsilerin yarısını yerleştirip hazırladığınız harcı yayın. Tekrar kalan patlıcan ve hamsileri dizin. Önceden ısıtılmış i75 derece fırında 10 dakika pişirip sıcak olarak servis yapın.